Alfdorf.

Am Donnerstagabend rückte die Alfdorfer Feuerwehr kurz nach 17 Uhr in die Untere Schlosstraße aus. Gemeldet war ein Dachstuhlbrand. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Bewohner lediglich seine Pizza im Ofen vergessen. Die Freiwillige Feuerwehr Alfdorf war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Auch zwei Welzheimer Fahrzeuge befanden sich bereits in der Anfahrt, wurden aber noch vor dem Eintreffen in in Alfdorf wieder abbestellt.