Alfdorf Polizeisprecher Ronald Krötz will Bürgermeister werden

Seit einigen Jahren beschäftige er sich mit dem Wunsch, Bürgermeister zu werden. Als Gemeinderat für die Freien Wähler in Urbach und Mitglied im Arbeitskreis CDU / Polizei Rems-Murr wäre doch eine Kandidatur als Bürgermeister in Urbach schon möglich gewesen, oder? „Nein, das hätte als Urbacher nicht gepasst.“ Warum nun Alfdorf? Eine großflächige Gemeinde mit 63 Teilorten und Ortsteilen, in der sich zudem der Amtsinhaber Michael Segan erneut zur Wahl stellt. „Ich bin im 20 Kilometer entfernten Urbach aufgewachsen, habe also noch keine Abhängigkeit zu Alfdorf, bin jedoch auch kein Fremder. Ich will Alfdorfer Bürgermeister werden. Sollte ich gewählt werden, ziehe ich auch mit meiner Frau Bianca und den beiden Kindern Silas und Chiara nach Alfdorf um“, verspricht Ronald Krötz.

Sein Ziel: Dienstleister für Jung und Alt in Alfdorf sein

Am Freitagvormittag hat der 44-Jährige seine Unterlagen für die Wahl am 2. Februar im Alfdorfer Rathaus fristgerecht überreicht. Vier Wochen werde er nun Vollgas geben, um mit den Menschen in persönlichen Gesprächen zu besprechen, wohin die Reise der Gemeinde Alfdorf in den nächsten Jahren gehen soll. „Ich kann in Krisenmomenten als Polizeihauptkomissar und Pressesprecher der Polizei Aalen schnelle Entscheidungen treffen, habe Erfahrungen als gelernter Diplom-Verwaltungswirt und bin es gewohnt, ein Team zu führen und dennoch den Spielraum für Mitarbeiter zu geben. Ich will als Bürgermeister ein Dienstleister für die Bürger in Alfdorf sein“, erklärt Ronald Krötz im Gespräch mit der Welzheimer Zeitung. An folgenden Wahlkampfterminen möchte er Werbung in eigener Sache machen:

Freitag, 10. Januar, 19 Uhr: Gasthaus Ratsstube, Alfdorf

Montag, 13. Januar, 19 Uhr: SV-Vereinsheim, Hintersteinenberg

Mittwoch, 15. Januar, 19 Uhr: Gaststätte Hagerwaldsee, Hüttenbühl

Samstag, 18. Januar, 19 Uhr: Vereinsheim Tauziehfreunde, Pfahlbronn

Dienstag, 21. Januar, 18 Uhr: Ronald Krötz trifft Jugend! im Vereinsheim des SV Pfahlbronn

Freitag, 24. Januar, 20 Uhr: Cocktailbar Restaurant Seehof am Leinecksee, Event mit Livemusik mit Mishka Mackova und Michi Simon

Dienstag, 28. Januar, 15 Uhr: Seniorentreffen in der Ratsstube, Alfdorf

Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr: Gasthaus Krone, Adelstetten

Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr: Gasthaus Rössle, Rienharz

Auch die Jugend ist ihm sehr wichtig, so dass es noch einen zusätzlichen Termin geben wird, „um mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten“, so Krötz. Als ein zentraler Kernpunkt auf die Frage, wo Alfdorf im Jahr 2030 stehen möchte, antwortet Krötz: „Wir müssen Alfdorf attraktiver machen für die Jugend, dürfen aber parallel nicht das Angebot für die Senioren vernachlässigen. Hierfür möchte ich das Vertrauen von Jung und Alt, also von allen Bürgern gewinnen.“ Vor allem die Bürger würden wissen, wo es Probleme gebe, und er verspreche, sich alles anzuhören, auch wenn nicht für jedes Problem eine optimale Lösung gefunden werden könne. „Aber auch Kompromisse können gute Lösungen sein“, meint Ronald Krötz. Das Stichwort Digitalisierung sei ihm sehr wichtig. Er wolle ein moderner, bürgernaher Bürgermeister für die Gemeinde Alfdorf sein, in der es möglich werde, noch schneller und effektiver die Fragen, Wünsche oder Probleme der Alfdorfer aufzunehmen und umgehend zu bearbeiten.