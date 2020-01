Alfdorf Ronald Krötz: Konflikt zwischen Amt und Glauben?

Ronald Krötz selbst bezeichnet sich als gläubigen Christen. Er sei evangelisch aufgewachsen und ein Ereignis auf seinem Lebensweg habe ihn noch näher zum Glauben gebracht. „Mir ist der Glaube an Gott wichtig, aber völlig egal, wer sich in welcher Kirche heimisch fühlt“, sagt Ronald Krötz. Manche Aspekte im Glauben von „Life-Anhängern“ werden durchaus kritisch gesehen, wie bereits in der Serie des Zeitungsverlags Waiblingen im Jahr 2015 „Christsein heute“ und „Gender – ein Begriff macht streitbar Karriere“ berichtet. Für „Life“ gilt nur der Schöpfungs-„Bericht“ der Bibel, die Evolutions-„Theorie“ wird abgelehnt.

„Ich bin weltoffen und für Gleichberechtigung“

„Natürlich haben die Naturwissenschaften ihre Daseinsberechtigung. Und als Christ hat Gott natürlich in allem eine zentrale Rolle, auch bei der Entstehung der Erde. Ob das mit einem Urknall oder wie auch immer passiert ist, spielt für mich aber keine Rolle“, so Krötz. Immer wieder ist auch zu lesen und zu hören, unter anderem in der Broschüre von Frank Simon (ebenfalls im Leitungsteam von Life), dass gelebte Homosexualität für „Life“ eine Sünde sei. Ein Zitat aus der Broschüre „Bildungsplan und Genderwahn“ von Frank Simon: