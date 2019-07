Alfdorf Sanierung der Hauptstraße startet erst 2020

Gemeinderat Horst Metzger (UBL) wollte wissen, ob so etwas schon erprobt sei. „Wir sind nicht die erste Gemeinde, die so was macht“, entgegnete Segan und verwies dabei auf die Schorndorfer Straße in Welzheim.

Diskussion im Gemeinderat

Ob in dem Zuge auch die Untere Schlosstraße einen Radweg bekomme, wollte Gemeinderat Klaus Hinderer (FW) wissen. In einem ersten Schritt werde der Radverkehr zunächst in die Obere Schlossstraße abgeleitet, sagte Segan. Im Falle einer Markierung müsste hier die Gemeinde die Kosten übernehmen. In der Unteren Schlosstraße werde eine Markierung erst nach einer Sanierung erfolgen.

Wolfgang Hipp (FW) plädierte anstelle einer Markierung für einen Alternativradweg an der Peripherie. Das sei nicht nur für Hobbyradler attraktiver, sondern auch sicherer. Langfristig strebe die Gemeinde so etwas durchaus an, Gespräche seien hierfür bereits geführt worden. Hierfür seien aber längere Planungen und Grundstückserwerbe notwendig. Bei den Markierungen hingegen handle es sich um eine „schnelle, unproblematische und für uns kostenlose Maßnahme“.

Kritik an der Parkregelung

Hans Dieter Folter (FW) kritisierte vor allem die Parkregelung, „das sehe ich durchaus als Problem für die kleineren Betriebe“. Eine Meinung, die er mit Stefan Knödler (CDU) teilt. Auch Wolfgang Hipp hält die Parkplatzsituation jetzt schon für kritisch. Man solle da lieber nichts übers Knie brechen. Worauf Segan entgegnete, es sei sicher bequem, direkt vor dem Laden zu parken, aber anderswo müssten die Leute auch etwas weiter laufen. „Ich sehe hier vor allem den Sicherheitsaspekt der Radfahrer.“

Hundertprozentig könne er die Argumente des Bürgermeisters unterstützen, sagte Michael Lauber (FW). „Wir riskieren nichts, es passiert baulich nichts, das ist doch wirklich einen Versuch wert.“ Auch Fraktionskollegin Eva Gölz hält die Idee für „einfach zeitgemäß“ und wünschte sich zudem eine Tempo-40-Regelung. (Was, da es eine Landesstraße ist, die Gemeinde aber nicht selbst entscheiden kann.)

Weit weniger kontrovers diskutiert wurde der geplante zusätzliche Zebrastreifen. Michael Lauber gab zu bedenken, ob dieser wirklich nötig sei, schließlich gebe es einen 150 Meter davon entfernt beim Rewe sowie 500 Meter weiter in der Ortsmitte. Und Hans Dieter Folter sorgte sich, dass, wenn beim Gebäude Nummer 82 in ein paar Jahren gebaut wird, unter Umständen wieder umgeplant werden müsse. Diese Sorge konnte Bürgermeister Segan jedoch entkräften. Auf der Nordseite des geplanten Übergangs steht nämlich ein Baum – und der bleibe definitiv auch künftig stehen.

Radweg und Zebrastreifen wurden schließlich mehrheitlich (bei zwei Enthaltungen) vom Gemeinderat beschlossen.

Die zeitliche Planung sieht wie folgt aus:

Der erste Bauabschnitt von Pfahlbronn bis zur Unteren Mühlstraße (Druckleitung, Kanalsanierung und Straßenbau) wird noch dieses Jahr ausgeschrieben, geplanter Baubeginn ist Januar 2020, Bauende voraussichtlich März 2021, Kosten: 3,2 Millionen Euro (wovon 1,5 Millionen durch Zuschüsse gedeckt werden, die auch noch für die kommenden Jahre gelten, wie Segan versicherte).

Für den zweiten Bauabschnitt von der Unteren Mühlstraße bis zur Ortsmitte (Kanalsanierung, Wasserleitung und Straßenbau) wird im September der Förderantrag eingereicht, voraussichtlicher Baubeginn ist Januar 2021, Fertigstellung im März 2022, Kosten: 2,1 Millionen Euro (750 000 Euro zahlt das Regierungspräsidium, Zuschüsse für Kanalsanierung und Wasserleitung werden noch beantragt).