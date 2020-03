Alfdorf/Schwäbisch Gmünd Corona-Krise: So reagieren Bosch AS und ZF

Bosch AS: Drei-Stufen-Modell

Dazu gehören etwa VW, Audi oder BMW. Hinzu kommen ausbleibende Lieferungen durch Lieferanten, wie Bosch AS mitteilt. Die Folge: Diese Situation mache es unmöglich, den bisherigen Betrieb aufrechtzuerhalten, so der Konzern in einer Mitteilung. Das Unternehmen werde den Betrieb an den Standorten in Deutschland deshalb einschränken müssen. Hierfür werde es standortspezifische Vereinbarungen geben, die sich an den jeweiligen lokalen Voraussetzungen orientieren. Für den Standort Schwäbisch Gmünd haben Firma und Betriebsrat Folgendes vereinbart:

Bosch geht am Standort in drei Stufen vor: In der ersten Stufe vom 23. bis 28. März können Mitarbeiter nach Absprache mit ihren Vorgesetzten auf freiwilliger Basis Urlaub, Gleitzeit und Freistellungstage nehmen. Ab kommender Woche tritt dann die zweite Stufe in Kraft. Dann bleibt der Betrieb bis zum 11. April geschlossen. Ab dem 12. April ist geplant, für den gesamten Betrieb Kurzarbeit anzumelden. Damit folgt Bosch weiteren Automobilzulieferern.