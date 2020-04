Alfdorf So lief der erste Tag von Ronald Krötz als Bürgermeister

Krötz: Lokale Betriebe unterstüzen

„In dieser Woche trat die Vorschrift zum Tragen einer sogenannten Alltagsmaske im ÖPNV, in Läden und Einkaufszentren in Kraft. Gleichzeitig erleichtern langsame Lockerungen der Einschränkungen unseren Alltag. Damit müssen wir klug und achtsam umgehen! Wir dürfen keinesfalls durch Leichtfertigkeiten die positive Entwicklung gefährden! Gerade in dieser Zeit sollten wir mehr denn je Zusammenhalt groß schreiben! Ich bitte Sie, wann immer es Ihnen möglich ist, die örtlichen Gaststätten, Imbisse, Hofläden, Geschäfte, Handwerksbetriebe, Firmen und den Handel am Ort durch Ihren Einkauf oder Ihre Auftragsvergabe zu unterstützen! Wenn uns auch die Corona-Krise täglich beschäftigt und herausfordert, so ist es mir genauso wichtig die bereits begonnenen Projekte zielgerichtet und erfolgreich zu Ende zu bringen“, äußerte sich Krötz im Gespräch mit der Welzheimer Zeitung.

„Darüber hinaus werde ich auch die weiteren anstehenden Herausforderungen und Aufgaben anpacken sowie meine im Wahlkampf formulierten Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wie sich die Corona-Krise konkret auf den Gemeindehaushalt auswirkt, bleibt zwar abzuwarten, allerdings müssen wir mit deutlich geringeren Einnahmen rechnen. Was dies für Investitionen in den nächsten Jahren bedeutet, werden wir mit dem Gemeinderat zu gegebener Zeit erörtern. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam in Alfdorf viel bewegen können und werden. Dazu lade ich Sie zum offenen Dialog auf Augenhöhe herzlich ein! Scheuen Sie nicht, mich zu kontaktieren und das Gespräch zu suchen! Mir ist es wichtig, für Sie ein offenes Ohr zu haben! Ich möchte zusammen mit Ihnen, mit dem Gemeinderat, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, mit den Vereinen und den Kirchen unsere Gemeinde Alfdorf besonnen, aber auch zukunftsorientiert und innovativ vorwärtsbringen“, äußerte sich der neue Alfdorfer Schultes.

Großer Dank an Michael Segan für 16 Jahre gute Arbeit in Alfdorf

„Zu guter Letzt danke ich meinem Vorgänger Michael Segan für seine Verdienste in den vergangenen 16 Jahren zum Wohle der Gemeinde und wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute! Ein besonderer Dank gilt auch dem Ersten stellvertretenden Bürgermeister Klaus Hinderer, den weiteren Stellvertretern und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gerade in der Corona-Krise konnte sich Alfdorf keinen Stillstand leisten. Herr Hinderer hat in der Übergangszeit mit einem außergewöhnlichen Engagement, mit viel Herzblut und seiner ganzen Erfahrung die Dienstgeschäfte vorbildlich geleitet“, so Krötz.

Das Ziel ist, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren

Einen Wunsch an die Alfdorfer Bürger ist Ronald Krötz noch wichtig: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, Mut und Optimismus, auch dann, wenn die äußeren Umstände für uns derzeit bedrückend sind. Lassen Sie uns alle zusammen versuchen, diese schwere Zeit auch als Chance zu sehen! Denn ich glaube an den Zusammenhalt in der Familie, der Freunde, der Vereine, der Nachbarn, der Arbeitskollegen und der Dorfgemeinschaft! Ich glaube an die Chance, sich neu auszurichten: Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen und manchen unnötigen Ballast, den wir uns in der Vergangenheit auferlegt haben, abzulegen. Nicht der Profit macht zufrieden und glücklich, sondern die Gemeinschaft und der Zusammenhalt von Menschen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam diese Krise überstehen werden und, wenn wir es zulassen, auch gestärkt daraus hervorgehen! Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben mit alle Bürgerinnen und Bürgern.“