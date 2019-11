Alfdorf Thomas Hornauer kandidiert bei Bürgermeisterwahl

Alfdorf.

Dauer-Bürgermeisterkandidat Thomas Hornauer tritt auch bei der Wahl in Alfdorf an. Das hat er auf seinem Youtube-Kanal mitgeteilt und inzwischen auch offiziell die Bewerbung eingereicht. Hornauer kandidierte bereits in Plüderhausen, Welzheim, Urbach, Remshalden sowie Kernen und erhielt zuletzt 0,8 Prozent der Stimmen in Kernen. Die Wahl in Alfdorf findet am 2. Februar 2020 statt. Amtsinhaber Michael Segan bewirbt sich erneut (um eine dritte Amtszeit). Am 7. Januar endet die Bewerbungsfrist.