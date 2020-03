Alfdorf Unfall: Drei Biker stoßen zusammen

Alfdorf.

In den Gegenverkehr geschlittert und zwei andere Biker gerammt hat an diesem Samstag (28.03.2020), gegen 15.20 Uhr, ein Motorradfahrer zwischen Alfdorf-Hellershof und Gschwend. Auf der dortigen L1080 fuhr er in Richtung Geschwend, kam laut PvD des Polizeipräsidiums Aalen "aufgrund eines Fahrfehlers" in einer Kurve zu Fall und rutschte in die beiden anderen hinein. Es gibt einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte.