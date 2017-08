Am Freitag gegen 19 Uhr wollte in Alfdorf ein 19 Jahre alter Lenker eines Alfa Romeo die Kreuzung der Breitestraße mit dem Strübelweg befahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden VW

Golf eines 34-Jährigen. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem Sachschaden von 12000 Euro. Bei dem Unfall wurde die 32 Jahre alte Mitfahrerin im VW Golf am Bauch leicht verletzt.