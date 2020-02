Alfdorf Warum Ronald Krötz die Wahl gewonnen hat

Das Kennenlernen des Teams und der Breitbandausbau haben Priorität

In den ersten Tagen als neuer Alfdorfer Schultes werde Ronald Krötz zunächst alle Mitarbeiter in der Verwaltung, im Bauhof und in den Kindergärten kennenlernen. „Es ist mir wichtig, schnell Vertrauen zu schaffen, damit wir gemeinsam zielstrebig arbeiten können“, erklärt Krötz. Auf seiner To-do-Liste ganz oben stehe der Breitbandausbau. „Hier gilt es, die eingeleiteten Vorgänge durch Gespräche zu beschleunigen. Auch beim Thema Mobilfunknetz hoffe ich, dass nach der sehr guten medialen Berichterstattung nun der Fokus so groß ist, dass die weißen Flecken verschwinden. Und beim Thema Schulen müsste bereits Geld vorhanden sein, welches wir für die Digitalisierung nutzen sollten, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, so der neue Bürgermeister.

Auf die großen Herausforderungen, wie zum Beispiel Finanzen, Gewerbesteuern, Bau des Kultur- und Sportzentrums oder Innenstadt-Baustelle, wollte er noch nicht näher eingehen.

„Es wird sicher Herausforderungen geben, aber ich muss mir zunächst einen Überblick verschaffen. Erst dann ist es möglich, sich zu Problemen oder Projekten äußern zu können“, sagt Ronald Krötz. Sein Amt als Urbacher Gemeinderat wird er naturgemäß übergeben, voraussichtlich an Armin Hickl.

Rücktritt aus dem Führungsteam von „Life“ in Plüderhausen

Auch sein Ehrenamt im Leitungsteam des Christlichen Zentrums Life in Plüderhausen ist beschlossen. „Ich werde aus dem Leitungsteam austreten, da ich nicht mehr die Zeit dazu habe, es so intensiv zu begleiten. Aber ich werde mich weiter engagieren, so wie es die Zeit eben erlaubt. Im Arbeitskreis der Polizei werde ich dagegen weiter mitwirken, hier habe ich jedoch kein zeitintensives Ehrenamt, und die Kontakte zur Polizei sind wichtig“, bestätigt Krötz.