Alfdorf Wie es die Eintracht Hellershof in die "Heute Show" geschafft hat

Genau das ist vergangenen Freitag der Eintracht Hellershof passiert. Allerdings nicht in einer Sendung mit volkstümlicher Musik oder einem Länderbeitrag über Musikvereine. Nein, sie landete ausgerechnet in der Heute-Show. Für alle, die diese nicht kennen: Es ist der satirische Wochenrückblick mit Oliver Welke, ansonsten bekannt vor allem als Fußball-Reporter bei Europa- und Weltmeisterschaften. In dieser Show werden Prominente, vor allem aber Politiker aufs Korn genommen, veralbert, ins Lächerliche gezogen. Was bisweilen durchaus witzig sein kann.

Dort tauchte das historische Bild (übrigens aus dem Foto-Archiv der Deutschen Presse-Agentur gefischt, wie uns das ZDF auf Nachfrage mitteilt) nun im Kontext einer aktuellen Debatte über Männervereine auf. Finanzminister Olaf Scholz will diesen die Gemeinnützigkeit entziehen. Was unter anderem in der CSU auf Widerstand stieß. Generalsekretär Michael Blume etwa sagte dazu: „Egal ob es ein Männergesangsverein oder eine Frauenselbsthilfegruppe ist, da wird niemand ausgegrenzt, da wird Brauchtum gelebt.“ Eine Steilvorlage für die Heute-Show, die sie dann auch gnadenlos versenkte. Und just an jener Stelle, wo von Männergesangsvereinen die Rede ist, blickt uns ein lachender Wolfgang Hänle, der auch Mitarbeiter der Welzheimer Zeitung ist, entgegen. (Der sich auf Nachfrage überrascht zeigte – und darauf hinwies, dass die Eintracht ja auch weibliche Mitglieder habe, der Kontext daher nicht ganz passe.)

Sie glauben das nicht? Dann schauen Sie doch selbst nach. In der Mediathek des ZDF ist die Sendung noch verfügbar – und der Verein bei Minute 33:23 zu sehen.