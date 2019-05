Alfdorfer Golfclub So golft es sich auf dem neuen Kurzplatz am Haghof

Einweisung vom clubeigenen "Pro"

Wer das Gelände des Clubs betritt, ist zunächst vom malerischen Ausblick überwältigt. Michael Lutz, Vorstandsbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing des Golfclubs, relativiert die Begeisterung unserer Reporterin für die grüne Kulisse: „Das eigentliche Gelände haben wir ja noch gar nicht gesehen.“ Ach so. Als Ortsfremder ist man eben schnell beeindruckt.

Bevor unsere Reporterin auf den Kurzplatz losgelassen wird, gibt ihr der clubeigene „Pro“ erst einmal eine Einweisung. „Es kommt viel auf die Grifftechnik und die Haltung an“, erklärt James aus Liverpool, der schon seit 2002 Golf-Neulinge auf dem Haghof unterrichtet. Seinen englischen Akzent hat er behalten und passt damit gut in die Szenerie, denn Worte wie „putten“, „green“ und „tee“ fallen in dem Club öfter.

Ob er die Geduld für Golf-Neulinge auch aus England mitgebracht oder ob er sie sich im Laufe der Jahre erarbeitet hat, ist unklar. Schnupperspielern kommt sie aber zugute, denn er bleibt auch ruhig und optimistisch, wenn Neulinge wiederholt den Ball nicht treffen.

Golf-Lehrer James aus Liverpool hat viel Geduld für Neulinge des Sports

„Vielleicht liegt es am Mantel“, vermutet er, als der Schläger der Reporterin statt des Balls die Luft ein paar Zentimeter weiter oben durchschneidet. Sie hat da ihre Zweifel, aber bei den frischen Mai-Temperaturen bietet das Kleidungsstück eine gute Ausrede. „Dein Griff war immer gut“, lobt James am Ende noch. Na immerhin.

Dann zeigt er noch, wie ein Profi den Abschlag meistert. Der Wald sah eigentlich aus, als wäre er zu weit entfernt, als dass die kleinen weißen Bälle ihn erreichen könnten, aber James lässt Zweifel aufkommen. Sein Ball segelt in hohem Bogen in Richtung der Bäume und landet irgendwo in weiter Ferne. „So sieht das dann mit viel Übung aus“, kommentiert Albrecht Sorg.

Auf dem Kurzplatz zeigt der Club-Präsident dann sein eigenes Können. Ziel ist es, mit möglichst wenigen Versuchen vom Abschlag zum „Green“ zu kommen und den Ball einzulochen. Der erste Versuch der Reporterin geht daneben: Ball nicht getroffen. Die orangefarbene Fahne, die das Ziel markiert, scheint weit entfernt. „Gar nicht schlecht“, kommentiert Albrecht Sorg den zweiten Versuch, bevor er seinen eigenen Ball schlägt. Die Journalistin läuft die kurze Distanz zu dem Punkt, an dem ihr Golfball gelandet ist. Weiter geht das Spiel.

Etwas Vertrautheit: Das „Putten“ fühlt sich an wie Minigolfen

Beim Spaziergang über den Golfplatz kommen Gedanken an die englische Königsfamilie auf. Albrecht Sorg fährt mit seinem Golfcart – ja, es sieht genauso aus wie auf der Leinwand – neben der Reporterin her, unser Fotograf hält alles fest. Fast wie bei den Promis. Star-Allüren können aber gar nicht erst aufkommen, denn um den Ball als Golf-Einsteiger auf das „Green“ zu befördern, braucht es Konzentration und mehrere Versuche. Der Rest ist dann wie Minigolf: Mit einem speziellen „Putting“-Schläger wird der Ball über die flache Ebene in das Loch mit der Fahne geschubst.

Zwischen Abschlag und Ziel liegt sehr viel Wasser

Es gibt natürlich auch Bälle, die gar nicht erst so weit kommen. Nach dem praktischen Test folgt eine Rundfahrt über das gesamte Gelände. Albrecht Sorg hält den Golfcart beim neuen Speicherteich an und zeigt auf das Fähnchen, das das nächste Loch kennzeichnet. Auch ungeübten Augen fällt sofort auf: Zwischen Abschlag und Ziel liegt sehr viel Wasser. „Es gibt in Deutschland den Beruf des Golfplatztauchers“, erzählt Albrecht Sorg und grinst. „Der kommt einmal im Jahr und fischt die Bälle raus.“

Im Moment sind aber noch keine Bälle im Teich. Stattdessen vervollständigt ein Paar Rostgänse mit seinen Jungen das idyllische Bild. Bei den schönen Anlagen wundert es nicht, dass auch Wanderer immer wieder die Wege der Club-Anlage benutzen. „Bisher hat noch nie jemand einen Ball abgekriegt“, so der Präsident. „Wir passen alle auf.“

Ein Ausflug auf den Haghof lohnt sich

Auch die Reporterin wird vermutlich eher beim Wandern oder als Restaurantgast wieder das Gelände betreten, aber die kurze Berührung mit dem Golfsport bietet mal wieder eine gute Gelegenheit für eine Phrase: Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Bei einem Tagesausflug wird wohl niemand das Golfspielen lernen, aber frei nach dem Motto „Öfter mal was Neues“, lohnt sich ein Ausflug auf den Haghof mit seinen makellos gepflegten Anlagen allemal. Und vielleicht kann der Club mit seinem neuen Angebot ja wirklich den einen oder anderen für den Sport gewinnen.