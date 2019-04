Alle Termine im Rems-Murr-Kreis Kinderbasare, Kinderbedarfsbörsen & Co.

Althütte: Kinderbasar von 14 bis 16 Uhr in der Festhalle, Rathausplatz 1. Einlass für Schwangere ab 13.30 Uhr.

Backnang: Kinderkleider-Basar von 14 bis 16 Uhr in der Reisbachhalle, Bietigheimer Straße 50a. Einlass für Schwangere ab 13.30 Uhr.

Großheppach: Von 10 bis 12 Uhr Kinderkleiderbasar, in der Großheppacher Prinz-Eugen-Halle. Schwangere erhalten bereits ab 9.30 Uhr Einlass. Tischreservierung und Rückfragen sind per Mail an info@kinderhaus-zuegernberg.de zu richten.