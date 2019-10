VfB Stuttgart Warum Tim Walter kein Alexander Zorniger ist

Walter ist kein Zorniger

Immerhin hat Tim Walter bewiesen, dass er kein Alexander Zorniger ist. Sprich kein kompromissloser Dogmatiker, der stur an seiner Philosophie festhält . „Mehr Mut zu weniger Risiko“ nannte das kicker-Sportmagazin die leicht modifizierte Spielweise des Stuttgarter Cheftrainers, die letztlich im Pokalspiel beim HSV zum Erfolg führte. Statt einer 4-4-2-Grundordung wie beim 2:6-Debakel in der Liga hatte Walter am Dienstagabend auf eine 4-3-2-1-Anordnung, die sogenannte "Tannenbaum-Taktik", gesetzt. Die Umstellung zahlte sich aus. Der HSV tat sich schwer und kam kaum zu nennenswerten Torchancen.

„Es geht nicht um die Formation“, sagte Tim Walter jetzt am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Dresden. „Das eine ist die Grundformation, die ich auf dem Papier sehe und das andere ist natürlich, wie du das lebst.“ Diese Dinge müsse man als Beobachter und Fan „separat“ betrachten: „Der Zuschauer sieht, jetzt ist das Zentrum kompakter, die spielen eine andere Anordnung. Aber grundlegend spielen wir keinen anderen Ball.“ Dem Trainer geht es um die Grundprinzipien seiner Philosophie - „und die sind sowohl in der einen Formation als auch in der anderen immer ersichtlich. Und das macht eine Trainer-Handschrift aus.“

Einsatz von Pokal-Siegtorschütze Al Ghaddioui unklar

In jedem Fall hatte der Stuttgarter Trainer am Dienstagabend ein glückliches Händchen, als er Stürmer Hamadi Al Ghaddioui in der 110. Minute auf den Rasen schickte und der Deutsch-Marokkaner nur 209 Sekunden später mit einem gekonnten Schuss aus der Drehung zum Matchwinner wurde. Um seinen Pokal-Siegtorschützen muss Tim Walter jetzt für das Duell mit den abstiegsbedrohten Dresdnern bangen. Al Ghaddiouis Einsatz ist aufgrund einer Entzündung im Knie fraglich. „Er hat immer noch ein bisschen Probleme“, sagte Tim Walter. „Das hemmt ihn ein wenig. Es ist nichts Strukturelles. Es ist schwer zu definieren.“ Ob nun mit oder ohne Al Ghaddioui: Den Schwung aus dem Pokal-Erfolg wollen die Schwaben mit in die Liga nehmen. Und nach zwei enttäuschenden Heimspielen endlich wieder vor der Cannstatter Kurve einen Dreier feiern.