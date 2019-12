Allmersbach im Tal Einmal auf einem schönen Schimmel reiten ...

Allmersbach im Tal.

Der Verein Sternentraum 2000 startet mit ein neues Angebot für Kinder und junge Menschen mit Handicap. Von 2020 an erfüllst das Therapiepferd Calypso ihre Wünsche. Calypso, eine Camargue-Stute aus Frankreich, wird derzeit von Reit-Therapeutin Nathalie Dieterich ausgebildet und hat vor wenigen Wochen ihr neues Zuhause auf dem Gutshof Hildebrandt in Heutensbach in Allmersbach im Tal bezogen. Die Pferderasse ist besonders ausgeglichen, nervenstark und lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Deshalb eignen sich die Tiere so gut als Therapiepferde. Calypso wird voraussichtlich ab Januar einsatzbereit sein.