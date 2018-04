Allmersbach im Tal Sturm: Baum stürzt auf Auto

Allmersbach im Tal.

Das hätte schlimmer enden können: Infolge des Sturms ist am Mittwoch gegen 16 Uhr an der Landesstraße 1080 zwischen Allmersbach im Tal und dem Rettichkreisel ein Baum auf ein fahrendes Auto gekracht. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Am VW Golf entstand ein Totalschaden. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr waren vor Ort.