Allmersbach im Tal Transporter und Baumaterial entwendet

Allmersbach im Tal.

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Montagebetrieb in der Straße im Wasenfeld eingebrochen und haben ein Transportfahrzeug, Baumaterial und Werkzeug gestohlen. Über ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich die Einbrecher Zugang zur Lagerhalle. Dort wurden Kupferbleche, Dachrinnen und Fallrohre und dazugehörige Kleinteile entwendet. Weiterhin fehlen aus der Werkstadt diverse Elektromaschinen wie Kreissäge, Bohrmaschine, Hobel und Staubsauger.