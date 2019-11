Als eine der letzten Kommunen Stadt Schorndorf will sich für Mobilfunk öffnen

Den ersten Vorbehalt sprach der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Baurecht, Manfred Beier, an: Liegenschaften, die durch Schulen und Kindergärten genutzt werden, sollten auch in Zukunft von Mobilfunkanlagen freigehalten werden, um, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, „weiterhin ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu garantieren“. Grundsätzlich aber wäre es im Hinblick auf den geplanten weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes „keine gute Idee“, am Ausschluss städtischer Gebäude und Grundstücke weiterhin festzuhalten, meinte Beier unter Verweis darauf, dass der Wunsch, städtische Einrichtungen wie etwa Feuerwehrgerätehäuser und Rathäuser für Mobilfunkbetreiber freizugeben, seinerzeit beim Mobilfunkgipfel und seither auch immer wieder aus dem Gemeinderat heraus geäußert worden sei.

Aktuell gebe es in Baden-Württemberg außer in Schorndorf nur noch in Ludwigsburg und Esslingen einen anderslautenden Beschluss, sagte Manfred Beier, der zuvor berichtet hatte, dass es in der Stadt derzeit auf privaten Liegenschaften rund 20 Mobilfunkanlagen gebe – schwerpunktmäßig in der Stadtmitte und in der Nordstadt, während aber beispielsweise Weiler derzeit noch ein weißer Fleck sei. Dort allerdings plant Vodafone, wie bereits mehrfach berichtet, die Errichtung eines Mobilfunkmastens beim S-Bahn-Haltepunkt, was zu Protestaktionen der beiden Initiativen „Weiler macht mobil“ und „Strahlungsarmes Schorndorf“ geführt hat.

CDU: Standorte freigeben, aber 5 G ausschließen

Einen zweiten Vorbehalt formulierte Fraktionschef Hermann Beutel für die CDU-Fraktion – und will ihn bis zur Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag auch in einen abstimmungsfähigen Antrag kleiden. Angesichts der vielen zweifellos vorhandenen Funklöcher im Stadtgebiet werde seine Fraktion die Freigabe von städtischen Liegenschaften für Mobilfunkanlagen wohl mittragen, aber nur mit der Einschränkung, dass diese Anlagen zunächst einmal auf 4 G und LTE beschränkt blieben. Eine 5-G-Aufrüstung, so Beutel, solle so lange ausgeschlossen bleiben, bis alle mit der neuen Technologie verbundenen offenen Fragen geklärt seien.