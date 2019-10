Als einer von rund 300 Jugendlichen Korber Violinist beim „Tag der Talente“ in Berlin

Die für den „Tag der Talente“ zuständige Pressesprecherin ist ganz begeistert von Lewin Creuz (16). Der Nachwuchs-Violinist, der einen Preis nach dem anderen abräumt, habe das gewisse Etwas, sagt sie am Telefon und lacht. Vielleicht komme ja der nächste David Garrett aus Korb.

Lewin Creuz mag’s eher klassisch

Auf dem besten Wege ist Lewin Creuz. Seit er drei Jahre alt ist, spielt er Violine. Der junge Korber belegte erste Plätze beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ und internationalen Geiger-Wettbewerben. Sein erstes Solokonzert spielte er im Alter von 14 Jahren in der Stuttgarter Liederhalle. Sein jüngster Erfolg war der erste Bundespreis in der Solobewertung für Violine bei „Jugend musiziert“. Das sicherte ihm die Teilnahme am „Tag der Talente“ in Berlin Ende September.

Schon bevor er sich auf den Weg dorthin machte, interessierte sich Lewin Creuz dafür, wie er sich digitale Hilfe beim Komponieren zunutze machen kann. Seit 2014 ist er Jungstudent an der Musikhochschule Stuttgart. Beim „Tag der Talente“, einer Veranstaltung des Bundesbildungsministeriums, traf er rund 300 andere Überflieger aus verschiedensten Bereichen. Das Thema in diesem Jahr: Künstliche Intelligenz. In einem Workshop probierte Lewin gemeinsam mit anderen Musikern aus, wie sie Künstliche Intelligenz beim Komponieren nutzen können.