Altenpflegerin aus Weinstadt Am Ende des Lebens Liebe geben

Mehr Respekt für die Arbeit in der Pflege

Rosanna Splendido erinnert sich noch, wie ihre inzwischen beide verheirateten Söhne für die Senioren musiziert haben. Elvis spielte Gitarre, Ivan Flöte. Die Bewohner wiederum lasen ihren Kindern vor. Es waren keinen leichten Jahre, da Rosanna Splendido alleine mit zwei Jungs und wenig Geld klarkommen musste. Und dennoch, erzählt sie, hätten ihre Kinder gerade an das Luitgardheim eine gute Erinnerung. „Sie sagen mir: Es war die schönste Zeit hier.“

Als 1996 die Dienste für Menschen gGmbH das Heim von der Stadt Weinstadt übernahm, wechselte Rosanna Splendido von der Küche in die Altenpflege. Bis heute ist sie hier tätig – und hat es nicht bereut. „Ich habe so viele liebe Kollegen – wir sind eine Familie.“ Gleiches gilt laut der 61-Jährigen für das Verhältnis zu den Bewohnern, was auch dadurch möglich ist, dass das Heim mit 53 Pflegeplätzen relativ klein ist. Wer Rosanna Splendido fragt, was den Pflegekräften allgemein helfen würde, dann gibt es für sie nur eine Antwort: mehr Personal. Wer mehr Leute hat, kann den Bewohnern mehr Zeit schenken. Gut findet Rosanna Splendido den Altenpfleger Sandro Plett, dem sie auf Facebook folgt – und der dort unter seinem Künstlernamen Sandro Pé mehr Respekt für seine Kollegen einfordert. Letztendlich ist es freilich die Politik, die entscheiden kann, wie sich die Bedingungen für alle in der Pflege verbessern.

"Es geht schon in die Knochen"

Rosanna Splendido will nichts schönreden. Sie weiß selbst, wie viel Kraft die Pflege verlangt. Erst vor einem Jahr hatte sie selbst eine Schulter-Operation. „Es geht schon in die Knochen.“ Rosanna Splendido hat aber auch viel von den Bewohnern zurückbekommen. Sie besitzt heute noch viele Briefe, in denen sich Menschen bei ihr persönlich bedankt haben. Die 61-Jährige hat in ihrem Beruf viel Trost gespendet, zugehört, anderen ein Lächeln geschenkt. „Oft sind wir die Ansprechpersonen für diejenigen, die sich auch von den Angehörigen verlassen fühlen.“

Für ihre eigene Zukunft wünscht sich Rosanna Splendido mehr Zeit für Familie und Freunde – und im Ruhestand auch mal die Möglichkeit, für drei Monate Urlaub in Italien zu machen. Ihr privates Glück hat Rosanna Splendido ebenfalls im Luitgardheim gefunden. Es war im Jahr 2007, als die alleinerziehende Mutter dort ihren Dr. Haag traf. „Er ist meine große Liebe.“