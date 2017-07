Althütte-Sechselberg Schwelbrand in Keller - 40.000 Euro Schaden

Althütte.

Bei der Heimkehr in sein Wohnhaus in der Ahornstraße, stellte der Eigentümer am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr starken Rauch fest. Umgehend verständigte er die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehren aus Althütte rückte mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften an, unterstützt wurden sie von der Wehr aus Murrhardt, die nochmals 15 Einsatzkräfte sowie eine Drehleiter in den Einsatz brachte.