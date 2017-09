Althütte Gefährlich überholt - 24-Jähriger verhindert Unfall

Althütte.

Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag gegen 14.25 Uhr mit seinem Golf auf der Landstraße 1120 von Kallenberg in Richtung Dmitrov-Kreisverkehr gefahren. Dort kam ihm ein unbekannter Motorradfahrer entgegen, der gefährlich zwei Autos überholte. Der Überholvorgang war dabei so knapp, dass der Biker beim Einscheren den linken Außenspiegel des Golfs streifte. Danach fuhr er einfach weiter.