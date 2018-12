Althütte.

Zwei Personen sind am frühen Freitagabend (21.12.) bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Finkenstraße in Althütte verletzt worden. Eine Frau musste reanimiert werden, bevor sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Über den Gesundheitszustand der Frau ist im Moment nichts Näheres bekannt. Vor Ort hieß es, das Feuer könnte von einem Fernseher ausgegangen sein, aber gesichert war das am Abend noch nicht. Laut Polizei deutet nach gegenwärtigem Stand der Dinge nichts auf eine "strafbare Handlung" hin, sprich, es dürfte keine Brandstiftung vorliegen.