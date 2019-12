Althütte Mit Quad gegen Baum geprallt: Frau schwer verletzt

Althütte.

Eine 48-Jährige ist am Sonntagvormittag (29.12.) bei Fahrversuchen mit einem geliehenen Quad gegen einen Baum geprallt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 11.30 Uhr mit dem Quad auf einem Parkplatz in der Straße Neuwiesen gefahren, als sie vermutlich wegen mangelnder Fahrpraxis die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und im angrenzenden Waldgebiet gegen einen Baum prallte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besaß die 48-Jährige keine Fahrerlaubnis.