Althütte Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer prallte am Sonntag um 17.35 Uhr in Althütte-Lutzenfeld in der Backnanger Straße gegen ein fahrendes Auto und wurde schwer verletzt. Die 55-jährige Autofahrerin hatte in einer Busbucht angehalten, um eine Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Danach wollte sie in einem Zug auf der Fahrbahn wenden und übersah dabei das Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 6000 Euro.