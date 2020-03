Althütte-Sechselberg Land plant Isolierunterkunft für Flüchtlinge

Was ist geplant?

In einem ehemaligen Freizeitzentrum des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes in Althütte-Sechselberg soll laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart voraussichtlich Anfang April der Betrieb aufgenommen werden. Rund 30 bis 60 Geflüchtete – Einzelpersonen und Familien, je nach Unterbringung – können hier temporär untergebracht werden, um die Maßgaben einer häuslichen Isolierung sowie die Vorgaben des örtlichen Gesundheitsamts zu erfüllen.

Warum wird die Isolierunterkunft eingerichtet?

Unter den beengten Unterbringungsbedingungen in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen ist eine häusliche Quarantäne für positiv getestete Personen derzeit nur schwer möglich, da sie große, abgetrennte Raumreserven benötigt, die nur in geringem Umfang zur Verfügung stehen. Daher soll mit der temporären Isolierunterkunft für Flüchtlinge eine Verbreitung des Virus in den entsprechenden Einrichtungen verhindert werden. Aktuell (Stand 27. März) gibt es in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes nach Information des Innenministeriums neun bestätigte Corona-Fälle. „Um den Betrieb in den weiteren Einrichtungen aufrecht erhalten zu können und um eine mögliche Ansteckung zu verhindern, nutzen wir das leerstehende, aber immer noch komplett eingerichtete Gebäude für eine zentrale Unterbringung. Die positiv getesteten Menschen werden dort aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen zusammengezogen“, sagt der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer laut der Mitteilung vom Freitagnachmittag.