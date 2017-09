Althütte-Lutzenberg.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag (19.9.) auf Mittwoch (20.9.) in der Backnanger Straße in Althütte-Lutzenberg ein Wahlplakat besudelt, das erst im Laufe des Dienstags dort angebracht worden war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191/35260 entgegen.