Althütte/Waiblingen Landesstraßen sind in üblem Zustand

Video: Unsere kleine Reise auf den Landstraßen L 1120 und L 1119.

Unter rein ästhetischem Gesichtspunkt sind diese Fahrbahnränder durchaus auf der Höhe der zeitgenössischen Avantgardekunst: Das komplexe grafische Muster aus Rissen, Brüchen und Schrunden erinnert an die abstrakten Gemälde des Schorndorfer Pinselmeisters Andreas Heinrich Adler. Nur ist ein Straßenrand nicht dazu da, das Auge des Kunstsinnigen zu erquicken – weshalb selbst die heißesten Verehrer von Adlers schroffkühner Malerei die Landesstraßen L 1120 vom Stöckenhof über den Rettichkreisel Richtung Althütte und L 1119 von Althütte nach Sechselberg beim besten Willen nicht loben können.

Ein Flickwerk

Die Landschaft dort draußen ist wunderschön. Streuobstwiesen. Wildblumen. Wald. Sanft fließende Hügellinien. Das flirrende Spiel von Licht und Schatten, wenn die Sonne sich durchs Geäst ergießt. Die L 1119 und die L 1120 aber erinnern stellenweise arg an die Hippie-Zeit. Aus Stoffresten zusammengenähte Umhänge und Überwürfe waren damals groß in Mode, als starkes Statement gegen den Materialismus. So etwa sehen auch die beiden Straßen aus: Flickwerk.

Die L 1119 und L 1120 sind Beispiele für den Straßenverfall im Rems-Murr-Kreis und insofern besonders interessant, weil eine schnelle Verbesserung der Lage hier nicht in Sicht ist. Warum? Um das zu verstehen, müssen wir das Landesstraßen-Sanierungsprogramm des grün geführten Verkehrsministeriums genauer anschauen.

Das Sanierungsprogramm

Der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann hat seit 2011 vieles richtig gemacht in Sachen Landesstraßen.

Früher nämlich lief das so: Die Regierung leierte gerne und vollmundig Neubauvorhaben an – beim Erhalt der bestehenden Strecken aber bildete sich ein Sanierungsstau. Hier und da wurde zwar durchaus was gerichtet, aber oft kamen nicht die Passagen zuerst dran, die sich in besonders traurigem Zustand befanden, sondern diejenigen, für die ein Bürgermeister, Landrat oder Landtagsabgeordneter mit dem richtigen Parteibuch und den besten Drähten nach Stuttgart besonders laut trommelte; das Vitamin-B-Prinzip.

Hermann setzte eine Zeitenwende durch

Erstens: Erhalt geht vor Neubau, verkündete der Minister. Zweitens: Er ließ den Zustand aller 9600 Landesstraßenkilometer systematisch mit Hilfe hochpräziser Messinstrumente erfassen. Drittens: Auf Grundlage dieser seriösen Erkenntnisse erstellte er eine Prioritätenliste, abzuarbeiten sauber von oben nach unten. Von nun an wurde nicht zuerst bedient, wer am cleversten seine Connections ins Ministerium ausspielte beziehungsweise am ausdauerndsten „Meine Straße ist die wichtigste!“ schrie; fortan galt das Motto: Die nachweislich schlechtesten Straßen haben Vorrang; bedarfsbezogener Mitteleinsatz nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien statt freihändiger Vergabe an genehme Provinzfürsten nach Gutsherrenart. Viertens: Hermann setzte für den Landesstraßenerhalt mehr Geld ein als früher Schwarz-Gelb.

Der Erhalt der Landstraßen kostet

Erstens bis viertens: alles super. Allein, es gäbe da noch ein „fünftens“: Man müsste so viele Euro reinbuttern, wie tatsächlich nötig sind. Und daran krankt es nach wie vor.

Derzeit wendet das Verkehrsministerium grob etwa 60 Millionen Euro pro Jahr für den Erhalt der Landesstraßen auf. Aber eine in ministerialen Kreisen kursierende Rechnung lautet: Eigentlich wären 2,10 Euro pro Quadratmeter und Jahr fällig. Bei 9600 Kilometern und einer durchschnittlichen Landesstraßenbreite von 6,50 Metern ergäbe das rund 130 Millionen.