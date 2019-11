Am Bürgerpark Remshalden Dauerhaft Tempo 50 und Fußgängerampel

Seit dem Ende der Gartenschau dürfen die motorisierten Verkehrsteilnehmer nun jedoch wieder wie zuvor mit 70 daran vorbeirauschen – kein guter Zustand, findet die Remshaldener SPD-Fraktion und hat im Gemeinderat den Antrag gestellt, beim Landratsamt, das für die Kreisstraße zuständig ist, eine dauerhafte Temporeduzierung zwischen Grunbach und Geradstetten einzufordern. Außerdem: die dauerhafte Installation einer Fußgängerampel am Bürgerpark. Eine provisorische Ampelanlage stand dort bereits während der Gartenschau.

Spielplatz, Weltgarten, Kinderhaus

Als Begründung für ihren Antrag schreibt die SPD: Durch den naturnahen Spielplatz im Bürgerpark, der „auf eine überwältigende Resonanz“ treffe, und den seit Jahren bestehenden Weltgarten gebe es „zwei attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche“ dort, die hohe Besucherzahlen mit sich brächten. Und: „Durch die Renaturierung des Zehntbachs wird sich dies insbesondere im Kleinkindbereich noch deutlich steigern.“ Außerdem solle 2023 ein neues Kinderhaus in der Lilienstraße in Betrieb gehen. „Zur gefahrlosen Überquerung der K 1866 sowohl in Nord-Süd-Richtung als auch vom Fahrradweg aus in Richtung des Spielplatzes ist nach unserer Auffassung diese Maßnahme der Bedarfsampel an der Stelle unerlässlich.“

Die anderen Gemeinderatsfraktionen und auch Bürgermeister Reinhard Molt unterstützten den SPD-Antrag einstimmig. Ursula Zeeb von der Alternativen Liste (ALi) erinnerte daran, dass man bereits in der Vergangenheit mehrfach versucht habe, das Landratsamt als zuständige Behörde zu einer Temporeduzierung auf diesem Straßenabschnitt zu bewegen. Sie hat aber Hoffnung: „Vielleicht kann man mit einer erweiterten Begründung tatsächlich was erreichen.“ Der Bürgermeister teilt die Hoffnung: „Die Situation hat sich deutlich verändert zu dem, was früher war.“ Er will dazu nun das Gespräch mit den Behörden im Landratsamt suchen.