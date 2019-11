Am Schulzentrum in Welzheim Was auf den Sportanlagen im Moment geplant ist

Gut eine Viertelstunde ging es so hin und her, bis das Bürgerforum dann seinen Antrag zurückzog – und sich am Ende sogar den Plänen der Verwaltung anschloss.

Für rund 240 000 Euro soll der Platz saniert werden. Baubeginn ist voraussichtlich im April, vier bis sechs Wochen lang wird er dann nicht nutzbar sein. Im Zuge der Maßnahme wird die Grünfläche in der Mitte des Platzes entfernt und die Drainage komplett erneuert, außerdem kommt ein neuer Zaun – und es wird eine Rampe gebaut, um die Rienharzer Straße mit den Sportanlagen barrierefrei zu verbinden. Diesen voll asphaltierten Weg will die Stadt zuerst bauen, da sein Unterbau unter den des Platzes greift. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat dem zustimmen wird.

So sieht das Konzept aus

Noch nicht ganz sicher ist das bei der Weiterentwicklung der Sportflächen. Vertreter der TSF waren mit diesem Anliegen auf die Stadt zugekommen. Nun hat die Verwaltung auf dieser Basis (und mit Zustimmung der Vereine und Schulen) ein Konzept erstellt. Hier die wesentlichen Punkte:

Die Sportanlage, die nach heutigen Gesichtspunkten viel zu klein ist (und innerorts nicht mehr genehmigungsfähig wäre), genießt Bestandsschutz. Ein anderer Standort wird daher vorerst ausgeschlossen.

Die 100-Meter-Laufbahn soll durch eine Rundbahn mit der Länge von 280 Metern ersetzt werden, die um den bestehenden Sportplatz herumführt.

Dadurch wird das Fußballfeld verkleinert, da hier aber keine Wettkämpfe stattfinden, haben die TSF-Fußballer keine Einwände.

Statt bisher zwei Kugelstoßanlagen soll es künftig nur noch eine geben. Ein wenig bitter für Niko Kappel: Genau jene Anlage, auf der er kürzlich einen neuen Weltrekord stieß (der aber offiziell leider nicht gilt), ist betroffen. Stattdessen soll Platz für die Speer- und Diskuswerfer geschaffen werden.

An der Stelle, wo jetzt das Gebäude der Grundschulförderklasse steht, sollen Lagerräume gebaut werden. Die Förderklasse könnte dann im Lindenquartier ein neues Domizil finden.

Außerdem sollen Sportplatz und Kleinspielfeld durch die bereits erwähnte asphaltierte Rampe verbunden werden.

Stadtrat Friedrich Mayle (Freie Wähler) schlug vor, zunächst einen Sportstättenspezialisten wegen der Kosten zurate zu ziehen. Wenn der Betrag realistisch sei, „dann wäre ich dabei“. Dem schlossen sich mehrere Räte an. „Genau das wäre auch unser Plan gewesen“, sagte Bernlöhr. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 3. Dezember stehen das Konzept und der Platz zur Abstimmung.