An allen Wochentagen Stadt Tübingen will kostenfreien Nahverkehr

Tübingen.

Die Stadt Tübingen will eine kostenfreie Nutzung der Busse im Stadtgebiet an allen Wochentagen einführen. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat den CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl um zehn Millionen Euro Fördermittel des Landes gebeten, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Die restlichen fünf Millionen Euro für einen zweijährigen Modellversuch will die Kommune selbst tragen.