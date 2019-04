Anastasios Donis und der VfB Stuttgart Beziehungsstatus: kompliziert

„Ich würde gerne bleiben“

Das hat sich jetzt nach Meinung des Griechen durch den Wechsel von Weinzierl auf Willig geändert. Der neue Coach sei „ein guter Typ und ein guter Trainer“, so Donis, der am späten Samstagabend - wie schon einige Male zuvor in seiner VfB-Zeit - ganz offen mit einem Wechsel kokettierte und mit deutlichen Worten gegen den Club schoss: „Ich kann nicht sagen, ob ich bleibe oder gehe. In meinen Augen habe ich nicht genügend Unterstützung im Verein.“

Der Vertrag des griechischen Nationalspielers in Stuttgart läuft noch bis zum 30. Juni 2021. „Ich würde gerne bleiben“, ergänzte Donis versöhnlich, „ich fühle mich hier wohl.“ Es wird aber wohl viel an der Personalie des neuen Cheftrainers hängen, ob der Grieche seinen Vertrag in Stuttgart erfüllt. Oder ob sich der 22-Jährige im Sommer eine neue Herausforderung sucht.