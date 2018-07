Anschluss Avus acht Wochen gesperrt 9400 Einwohner ohne B-14-Zufahrt

Den Hinweg nahm sie vormittags über die Landesstraße 1140 und Neustadt-Hohenacker. Am Kreisverkehr bereits wird gewarnt vor der erschwerten Ortsdurchfahrt wegen der halbseitigen Sperrung und auch später noch mal am Ortseingang, zu Recht, findet sie im Nachhinein, denn noch mal brauche sie diese Erfahrung nicht.

Die Rückfahrt am Mittag war aber noch eindrücklicher, da nahm die Schwaikheimerin die „reguläre“ Umleitung, also über die B 14 und raus an der Abfahrt Winnenden West /Leutenbach. Da sei bereits noch mehr Verkehr an den beiden Kreisverkehren gewesen als sonst und zu allem Überfluss war auf der Landesstraße 1127 an Leutenbach vorbei ausgerechnet am ersten Tag der Umleitung ein Mähfahrzeug unterwegs, ein zusätzliches Verkehrshindernis. „Da ist sowieso ab 16 Uhr immer Rückstau an der Ausfahrt und jetzt kommen die Schwaikheimer noch dazu. Wie soll das funktionieren?“

In Schwaikheim ab Ortseingang, an der Weiler Straße, dann kein Halte- und Parkverbot, was die Frau ebenfalls aufregt. Denn das übliche Slalomfahren, zwischen auf der Richtung Ortsmitte geparkten Autos durch, sei sonst schon mühsam genug. Warum erst ab der Schulstraße, also an der bekannten Engstelle gegenüber dem Rathaus, während der Bauarbeiten das sonst erlaubte Halten und Parken verboten ist, sei für sie nicht nachvollziehbar, so die Schwaikheimerin weiter.

Ihre Sorge: Wie lange braucht im Notfall ein Krankenwagen?

Sie hat nicht auf die Uhr geschaut, wie lange sie heimgebraucht hat. Aber es sei ihr sehr lange vorgekommen. „Und da war kein Berufsverkehr!“ Regelrecht Sorge bereite ihr aber, wie lange im Notfall ein Krankenwagen aus dem Winnender Klinikum während der Sperrung über die Umleitung brauche.

Die „Abkürzung“ über die wellige, kurvige und in schlechtem Zustand befindliche Landesstraße L 1140 zwischen Winnenden und Schwaikheim (von ihr „Bonanza-Strecke“ genannt) sei ja, zeitlich gesehen, keine wirkliche. Man müsse sich vor Augen halten, dass Schwaikheim fast 10 000 Einwohner habe „und denen wird jetzt für Monate die B-14-Anschlussstelle weggenommen“. Ihr Wohngebiet ist das, was mit am nächsten zur Sperrung liegt und damit haben die Anwohner von dort mit den weitesten Umweg. „Ja, aber was ist denn mit dem Industriegebiet, da ist es noch schlimmer. Dort arbeiten einige 100 Leute, die täglich hin- und von dort wegmüssen.“

Sie glaubt, dass eine halbseitige Sperrung möglich gewesen wäre

Also, dass es nicht möglich sein soll, die Brücke zu sanieren, während die Straße darauf nur halbseitig und mit einer Ampel geregelt gesperrt wird, das rege sie angesichts der Beeinträchtigungen wahnsinnig auf. „Hat die Gemeinde da nicht mehr Druck machen können? Oder dafür sorgen, dass die Bauarbeiten schneller erfolgen?“ Sie muss heute noch nach Winnenden. „Aber da fahr ich mit dem Rad. Das geht schneller.“

Bei allem Unmut: Am ersten Tag durfte morgens noch der Berufsverkehr durchschlüpfen. Um 7 Uhr begannen die Abklebearbeiten an den regulären Hinweisschildern nach Schwaikheim, drei Stunden später waren die erforderlichen Umleitungsschilder angebracht oder aufgestellt.