Anschluss Avus acht Wochen gesperrt Kürzere Rückstaus: Ferien entspannen die Lage

Auffällig wenig Verkehr herrscht am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 14, in beiden Fahrtrichtungen. Nicht einmal an der Abfahrt Nellmersbach/Hertmannsweiler gibt es in Richtung Backnang bei der Verengung auf eine Fahrspur den sonst üblichen Rückstau. Eine Ausfahrt zuvor, an der Ausfahrt Winnenden-West/Leutenbach, ist die ebenfalls übliche Warteschlange auf der Ableitungsspur kürzer als gewohnt. Eine Stunde später fließt der Verkehr von der B 14 dort gar problemlos ab. Aus Fahrtrichtung Backnang geht es nach dem Tunnel an der Abfahrt ohne Stocken auf die Umleitungsstrecke nach Schwaikheim, die Landesstraße 1127. In der Gegenrichtung brauchen die Autofahrer, die aus Richtung Leutenbach kommen, an den beiden Kreiseln allerdings etwas Geduld. Der Rückstau reicht dort bis zum Abzweig zur Straße Im Grund. Er ist aber deutlich kürzer als noch eine Woche zuvor, zu Beginn der Umleitung. Was trotzdem auffällt: viel Verkehr auf der Landesstraße, und zwar in beiden Richtungen. Immerhin, am Weiler Kreisel gibt es, von Winnender her kommend, keinen Rückstau, aus Richtung Affalterbach staut es sich allerdings etwas.

Auf der Weiler Straße steht am Abend kein einziges geparktes Auto

Auf dem folgenden Abschnitt der Umleitung, der Kreisstraße 1850, die nach Schwaikheim führt, ist kaum was los, in beiden Richtungen. Vermutlich nehmen viele die kürzere Umleitung über die Landesstraße nach Winnenden. Die Weiler Straße, das „Einfallstor“ aus dieser Richtung nach Schwaikheim, ist tatsächlich „leergefegt“, kein einziges Auto parkt dort auf der rechten Seite ortseinwärts, der Verkehr fließt. Die Halte- und Parkverbotsschilder wirken also. Ein so ungewohnter Anblick, dass man ihn schier filmen möchte. Nur Absperrungsbaken für die Baustelle auf einem Grundstück stehen an der Straße. An der Kreuzung mit der Winnender Straße, wo die andere Umleitung einmündet, reicht der Rückstau bis zur Höhe der Fußgängerampel, hat sich also ebenfalls gegenüber dem Beginn der Umleitung deutlich verkürzt, als sich die Autos bis zum Friedhof stauten. Er ist damit etwa so lang wie zu Nichtumleitungszeiten.

Navigationssysteme zeigen Minigolf-Schleichweg als Umleitungsstrecke an

Auf der anderen Seite von Schwaikheim, dort, wo es sonst rausgeht zur B 14, nehmen ortskundige Autofahrer, die sich die beiden weiten Umleitungen nicht zumuten wollen, die Abkürzung über die Straße zur Minigolfanlage, ohne sich vom Durchfahrtverbotsschild am Kreisel in der Ortsmitte und am Industriegebiet abschrecken zu lassen. Offenbar zeigen Autonavis die Strecke als Umleitung an, so dass auch Ortsunkundige sie finden. Der Zusatzhinweis an den Halte- und Parkverbotsschildern, dass hier eine Umleitungsstrecke verläuft, gilt nur für den Linienbus (was aber nicht extra dransteht). Wobei der Bus ja nun unter der Woche diese Umleitung gar nicht mehr fährt, die Direktverbindung von Korb nach Schwaikheim bis zum Ende der Bauarbeiten entfällt.

Bei der Minigolfanlage steht ein weiteres Durchfahrtverbotsschild. Jeder, der von hier aus trotzdem weiterfährt, weiß, was er tut, lässt sich dort ohnehin nicht mehr abschrecken, er hat sich bewusst auf den Weg dorthin gemacht. Da zögert keiner mehr oder dreht gar noch um. Die Zahl derer, die das Schild und damit das Verbot missachten, hält sich aber gegen 17.30 Uhr in Grenzen. Ab und zu prescht eine(r) durch, sowohl von oben, also von der alten B 14 her, als auch vom Industriegebiet her kommend.

Augenzeugin sagt, am Montagabend sah es noch ganz anders aus

In Winnenden wiederum, an einem weiteren neuralgischen Punkt, der Rewe-Kreuzung, ist der Stau auf der Linksabbiegespur Richtung Max-Eyth-Straße und damit zur „örtlichen“ Umleitung kurz, auf jeden Fall nicht länger als zu umleitungsfreien Zeiten. Auch hier also eine deutliche Entspannung im Vergleich zu einer Woche vorher.

Eine Augenzeugin, die von Waiblingen nach Backnang wollte, berichtet allerdings, dass am Montagabend der Rückstau an der Ausfahrt Winnenden-West/Leutenbach so lang war, dass er schon an der Ausfahrt zuvor zu erkennen war und sie daher bereits dort die B 14 verließ. Auch an der Rewe-Kreuzung in Winnenden sei aber der Rückstau so lang gewesen, dass sie dort ebenfalls nicht abbog, um über Leutenbach, Nellmersbach und Erbstetten weiterzufahren.

An den Kreiseln staut sichs's auch morgens

An der Minigolfanlage-Strecke kommt ab und an ein Schleichwegfahrer durch

Die Frage ist auch, was passiert morgens zur Hauptverkehrszeit? Schwaikheim ist ein Pendlerort, viele, die dort wohnen, arbeiten auswärts. Allerdings gibt es auch nicht wenige, die von auswärts nach Schwaikheim zum Arbeiten kommen.

Um 7 Uhr ist am Dienstag auf der Landesstraße 1140, eine der beiden Umleitungsstrecken, von Schwaikheim her mehr deutlich mehr Verkehr als in der Gegenrichtung, trotzdem fließt der Verkehr am Ende der Schwaikheimer Straße gut ab, auch ein paar Meter weiter an der Hufeisenkreuzung (Bahndurchlass).

Für Stücklebesitzer fehlt der Hinweis

An der Straße bei der Minigolfanlage, eine Viertelstunde später, ist es ruhig, ja fast idyllisch, ein Jogger und ein Radler (trotz heftigem Regen), ein Auto ortseinwärts, ein Taxi in der Gegenrichtung (sehr flott), kurz darauf, ebenfalls ortsauswärts, noch ein Pkw, mit Ludwigsburger Kennzeichen, dann ein Van, Stuttgarter Kennzeichen, ein Pick-up (mit WN), ehe ortseinwärts ein weiterer Pkw (ebenfalls mit WN) Richtung Ort den Hang herunterprescht.

Auch ein Stücklesbesitzer nahe der Bahnlinie ist bereits da, mit dem Auto. Dass die Strecke eigentlich gesperrt ist und offiziell die Durchfahrt nicht einmal für Anlieger erlaubt ist, es sei denn, es sind Besucher der Minigolfanlage, ist ihm bewusst. Aber er meint entspannt, wohl nicht zu Unrecht: „Ja, die Situation ist etwas unklar, weil dieses Schild für uns fehlt. Aber da passiert nichts.“ Er geht davon aus, dass alles in Ordnung ist, die Polizei keine Probleme bereiten wird. Ja klar, die Strecke werde auch als Umleitung genutzt, das hat er schon mitbekommen, „da fährt halt ab und an ein Auto durch“.

An der Baustelle auf der Brücke am Industriegebiet tut sich um diese Zeit, kurz vor halb acht, (noch) nichts.

Nach Winnenden ist richtig viel los

Auf der anderen Seite von Schwaikheim, an der Weiler Straße stehen ortseinwärts zwei Autos, trotz Halte- und Parkverbot. Auf der Kreisstraße 1850 herrscht ortseinwärts reger Verkehr. Am Weiler Kreisel gibt es aber an keinem der „Äste“ einen Rückstau, auch wenn die Autos aus Richtung Winnenden/Leutenbach etwas warten müssen, ehe sie einfahren können. Der Verkehr in dieser Richtung teilt sich, auch der Ast nach Bittenfeld und Affalterbach bekommt seinen Anteil ab. In der Gegenrichtung, also nach Winnenden, ist richtig viel los, man ahnt, da wird es sich von den Kreiseln her wohl zurückstauen und tatsächlich, kurz nach dem Gelände der Hundefreunde geht es nur noch zäh, im Schritttempo, weiter. Was ist wohl auf dieser Achse, der L 1127, erst los, wenn keine Ferien sind?

Dafür ist das Ausfahren an der B-14-Abfahrt Winnenden-West/Leutenbach kein Problem, nicht an diesem Morgen, in keiner der beiden Fahrtrichtungen. Aus Leutenbach heraus, auf der kurzen Quertangente K 1898 allerdings, staut sich der Verkehr vor dem Kreisel zurück bis zum Flüchtlingsheim hinunter.