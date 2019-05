Anwohnerkritik in Rettersburg Geänderte Umleitung während Kreiselbau

Der Verkehr wird nur Richtung ortsauswärts über die Hofwiesenstraße und deren Verlängerung geführt. In der Gegenrichtung ortseinwärts führt die Umleitung über den Hanfackerweg. Dafür gilt jeweils eine Einbahnstraßenregelung. Damit wird die Belastung zwischen den Anwohnern der beiden Straßen aufgeteilt.

Begegnungsverkehr gibt es nur auf der bereits fertiggestellten Haupterschließungsstraße für das benachbarte Neubaugebiet Hanfäcker, das derzeit erschlossen wird. Die Straße ist in dem Bereich sechs Meter breit und damit für Verkehr in beiden Richtungen ausgelegt. Der Verkehr im Umfeld der Baustelle wiederum, wo es dann wieder eng ist, wird über zwei Ampeln geregelt, eine auf der Kreisstraße, eine auf der Erschließungsstraße. Der Verkehr fließt in diesem Bereich abwechselnd jeweils nur in einer Richtung.

Vor-Ort-Termin von Landratsamt, Polizei und Verwaltung

Diese Verkehrsführung kam nach der Kritik der Anwohner zustande und nach einem Vor-Ort-Termin von Vertretern der Polizei, des Landratsamtes und der Gemeindeverwaltung. Die Anwohner hatten bemängelt, dass die enge, kurvige und auf einem kurzen Stück auch abschüssige Hofwiesenstraße, die zudem keinen Gehweg hat, nicht für das Verkehrsaufkommen von der Kreisstraße ausgelegt ist, nicht für Begegnungsverkehr und auch nicht dafür, dass Lkw sie nutzen. Es wurde auch darauf verwiesen, dass wegen der Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Stöckenhof diese zuvor lange gesperrt gewesen war und deswegen in dieser Zeit Umwege über die Umleitungsstrecke in Kauf genommen werden mussten. Der tägliche Weg etwa für Berufspendler zur S-Bahn-Station Nellmersbach also verlängert wurde.