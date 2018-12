Backnang.

In Backnang hat es am Dienstagvormittag einen Arbeitsunfall gegeben. Ein 29 Jahre alter Baggerführer hob mit dem Bagger irrtümlicherweise eine Metalplatte an, auf der noch ein Arbeitskollege stand. Der 47-Jährige Bauarbeiter fiel in der Folge auf den Rücken und verletzte sich. Er wurde in einem Krankenhaus gebracht.