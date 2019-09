Architekten-Wettbewerb in Waiblingen Favorit für den Neubau beim Landratsamt gefunden

Auf Platz eins des Architektenwettbewerbs landete das Büro Ackermann und Raff aus Stuttgart. Von Mittwoch an sind die beiden Siegermodelle im Landratsamt ausgestellt. Einvernehmlich hat sich die Jury um die Professoren Jörg Aldinger und Werner Sobek für ein wie ein Zollstock abgewinkeltes Gebäude als Favorit entschieden, das geschickter als alle anderen ins Dreieck zwischen altem Landratsamt, Polizeirevier und Jugendhaus passt. Zwischen Villa Roller und Neubau entsteht ein Platz mit Teich, der sich als gemütlicher Aufenthaltsort etablieren könnte – wo sich heute das Oberdeck des maroden Parkhauses befindet. Auf dem „Campus“ laufen alle Fußwege der Umgebung zusammen.

Sigel: „Kein neues Schloss für den Landrat“

Den qualitativen Unterschied zu den anderen Entwürfen wertete die Jury gar so stark, dass sie keinen zweiten Platz vergab – sondern nur einen dritten. Diesen nehmen die Architekten Kauffmann, Theilig und Partner aus Ostfildern ein. Sie warten mit der laut Werner Sobek „charmanten Idee“ auf, den Neubau in zwei etwa würfelförmige Hälften zu teilen, die leicht abgewinkelt stehen. Dadurch könne sich ein schöner Vorplatz ergeben, jedoch befinde sich der Haupteingang an der falschen Stelle. Nämlich eher in Richtung Talaue gerichtet statt zu Innenstadt hin. Anerkennungspreise erhalten die Entwürfe der Büros Auer und Weber sowie ASP Architekten, die zwar gute Ideen beinhalten, aber eben nicht alle gestellten Anforderungen erfüllen.

Exakt folgt der Ackermann/Raff-Entwurf die Kanten der Umgebung auf, steht auf der einen Seite parallel zur Villa-Ostfassade, auf der anderen zu der Alten Bundesstraße und auf der nächsten zu der Straße „Alter Postplatz“. Das Kunststück gelingt, indem der Gebäudekörper dreimal abknickt. Der Fußweg vom alten „Pagoden“-Bau des Landratsamts zum Neubau dagegen ist so logisch wie geradlinig. Und die Polizei verfügt über eine günstig liegende Zufahrt.