Archivstraße in Schorndorf Große Umwege für extravaganten Bau

Schorndorf. Das exklusive Mehrfamilienhaus, das die Firma Schatz seit Februar 2017 an der Archivstraße baut, ist fast fertig, ein Drittel der Wohnungen vermietet. Trotzdem müssen Verkehrsteilnehmer, die vom Archivplatz in Richtung Burgstraße wollen, noch immer im großen Bogen über die Johann-Philipp-Palm-, die Gmünder und die Feuerseestraße fahren. Doch ein Ende für die wegen der Baustelle eingerichteten Einbahnstraßenregelung ist in Sicht: Anfang Oktober, mit Abschluss der Bauarbeiten.