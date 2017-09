Galerienrundgang Art Alarm Farbstarkes Plädoyer für den Kunststandort Stuttgart

Stuttgart - Wer Erfolg haben will, darf drei Punkte nicht vernachlässigen: eine klare Zielorientierung, Geschlossenheit und Zuversicht. Das gilt auch in der Kunstszene auf allen Ebenen. Entsprechend energisch schüttelt man in der Metropolregion Stuttgart die Diskussionen über den Schwund der Privatgalerien in den vergangenen fünf Jahren ab. Vor ­allem die Landeshauptstadt selbst musste mit Galerieschließungen (Anja Rumig, ­Hollenbach, Franke) und Ortswechslern (Friese nach Berlin, Parrotta nach Köln) kämpfen. Und doch ist die Botschaft klar: „Der Kunststandort Stuttgart ist ­besser als sein Ruf“, verkündeten Thomas Fuchs (Galerie Thomas Fuchs) und Kay ­Kromeier (Galerie Schlichtenmaier) in unserer Zeitung.