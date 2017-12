Aspach.

Eine 19-Jährige hat hat sich am Montagmorgen (04.12.) mit ihrem Ford Fiesta überschlagen. Die Frau war gegen 7.30 Uhr von Oberstenfeld nach Kleinaspach gefahren. Auf der schneebedeckten Straße kam sie wegen eines Fahrfehlers von der Straße ab. Der Ford überschlug sich an einer Böschung und kam schließlich auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Die Autofahrerin konnte unverletzt aus ihrem Auto steigen. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von 5 000 Euro.