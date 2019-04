Aspach 26-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aspach.

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Mittwochabend zwischen Allmersbach und Kleinaspach einen Unfall verursacht und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am mitteilte, war der 26-Jährige gegen 19.50 Uhr auf der K 1828 unterwegs, als er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte er gegen die Böschung und überschlug sich mehrmals. Der 26-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Aspach, welche mit sechs Fahrzeugen und 34 Mann im Einsatz war, aus dem Wrack befreit werden. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.