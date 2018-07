Aspach Andrea Berg präsentiert neuen Titel beim Heimspiel

Das Hauptmotiv auf der Bühne: der Schmetterling, der schon auf ihrem Albumcover und den Konzertplakaten vertreten war. Links und rechts der Bühne dienen riesige LED-Wände in Form von Schmetterlingsflügeln als Fläche für Videos und Animationen und ein weiterer Schmetterling thront auf dem Dach. Konzipiert hat diese Bühne Klaus Leutgeb, der sich von der Sängerin inspirieren ließ. Die Show drum herum hat Andrea Berg wieder mit DJ Bobo entwickelt.

Und so sind es auch diese Insekten, die beim ersten Lied „Ja, ich will“ aus Konfettikanonen geschossen werden – wenn auch nur in Papierform. Besondere Effekte zeichnen dieses Heimspiel 2018 aus, deshalb habe man auch bewusst auf Überraschungsgäste verzichtet, die bei den vergangenen Heimspielen mit Andrea Berg aufgetreten sind, so die Veranstalter. Licht, Tanz, Laser- und Knallereffekte und das Feuerwerk sind Überraschung genug.

Schmetterlinge, Laser und Sternenregen

Topfit und bester Laune zeigt sich die 52-Jährige. Ein bisschen Illusion, ein bisschen Herzschmerz, eine große Show und Refrains, die jeder schon beim ersten Ton mitsingen kann. „Meine Freunde“, begrüßt Berg die 15 000 Menschen in der Arena – und alle fühlen sich persönlich angesprochen.

„Das Gefühl“, „Ich sterbe nicht noch mal“, „Ein Tag mit Dir im Paradies“, „Du hast mich tausendmal betrogen“, „Kilimandscharo“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“, „Lust auf pures Leben“ – nur eine kleine Auswahl dessen, was die Fans ausgelassen und textsicher mitsingen. Immer wieder schwirren Schmetterlinge durchs Bühnenbild, Laser kommen zum Einsatz und Farbelemente werden vermischt, Sternenregen fällt.

"Seit mehr als einem Jahr schreibe ich an neuen Songs"

An einem der beiden Abende genehmigt sich die Sängerin sogar einen Schluck Bier während des Konzerts: Unerschrocken läuft sie ein paar Meter durch die Menschenmasse zum Barbetrieb in der Arena und stellt sich auf die Theke: „Ich bedanke mich bei euch, dass ihr alles mit mir mitmacht“, ruft sie in die Menge und erhebt die Flasche: „Prost.“

Nach der Pause verkündet sie: „Seit mehr als einem Jahr schreibe ich an neuen Songs. Und einen habe ich euch mitgebracht.“ Zum ersten Mal bekommen die Konzertbesucher „Lasst uns keine Zeit verlieren“ zu hören.

Und auch dieser Titel wird gefeiert wie die anderen. Beeindruckt sind die Zuschauer vom Berg-Outfit: romantisch, stylisch, glitzernd und sexy. Anfangs das Schmetterlingskleid, am Ende die Strapse. Fans meinen: „Bei dieser Figur und den Hammer-Beinen kann sie das tragen.“