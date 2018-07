Aspach Andrea Berg sorgt für Ausnahmezustand

Nur Andrea Berg, ihre Hits, ihre Tänzer, ihre Musiker und die einzigartige Schmetterlings-Bühne stehen im Mittelpunkt – in diesem Jahr beim 13. Heimspiel in Aspach treten keine weiteren Überraschungsgäste auf. Dafür habe man sich ganz bewusst entschieden, sagen die Veranstalter. Es sei die Bühne, die in diesem Jahr für eine Show der Superlative sorge. 61 Meter breit, in der Spitze 22 Meter hoch – und damit 7 Meter höher als sonst –, 35 Meter tief: Das sind die Traummaße. Das Gesamtgewicht des Gestells: über 300 Tonnen. Und in allen Details spiegeln sich Schmetterlinge wieder.

Verantwortlich für diesen einmaligen Bau zeichnet Klaus Leutgeb. Er hat sich vom CD-Cover der Sängerin, „25 Jahre Abenteuer leben“, inspirieren lassen – und verzaubert mit diesem Hingucker auch die Fans. „So eine Bühne hat es deutschlandweit noch nicht gegeben“, ist sich Leutgeb sicher.

80 Helfer und 40-Tonnen-Kran für die Riesen-Schmetterlinge.

Schmetterlinge – vor allem ein blauer – sind das Thema. Bei diesen Flatter-Tieren lässt sich die Schlagerqueen nicht lumpen: 80 Helfer und ein 40-Tonnen-Kran waren nötig, um Gerüst und die riesigen blauen Insekten aufzustellen. Auch die LED-Bildschirmwände sind teilweise in Schmetterlingsflügelform gehalten und haben riesige Ausmaße: gut 200 Quadratmeter Fläche haben die Wände, auf denen auch die Fans auf den hinteren Plätzen ihr Idol deutlich sehen können.

Aber die rund 15 000 Menschen, die am Freitag in den Fautenhau strömten, waren nicht nur davon begeistert: Zahlreiche Lichteffekte, Pyrotechnik und Überraschungsknaller sorgen dafür, dass dieses Berg-Heimspiel zum bunten Familienfest wird. Die Sängerin übertraf sich wieder selbst: Energiegeladen und feurig wirbelte sie über die Bühne, animierte ihr Publikum und freute sich: „Ach ist das schön mit Euch.“ Das Heimspiel 2018 spiegelt 25 Jahre wieder, denn Andrea Berg veröffentliche vor genau 25 Jahren, also im Jahr 1992, ihr erstes Album „Du bist frei“. Das war der Startschuss für eine atemberaubende und einmalige Karriere mit zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen und über 13 Millionen verkauften Alben. Gestern präsentierte sie unter anderem ihre Singleauskopplung „Ja, ich will“ in einem neuen Remix.

Alles ausverkauft

An diesem Samstagabend wird Andrea Berg nochmals auf der Bühne stehen und ihr Publikum begeistern. Am Morgen lädt sie zum Frühschoppen in die Arena ein und erfüllt Autogrammwünsche. Das Konzert und alle Programmpunkte rund herum sind ausverkauft.

Die ausführliche Berichterstattung über das Andrea-Berg-Heimspiel lesen Sie am Montag auf www.zvw.de in den gedruckten Ausgaben des Zeitungsverlags Waiblingen sowie im E-Paper.