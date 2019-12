Aspach Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Aspach.

Eine 48-jährige Renault-Fahrerin hat sich am Donnerstag (12.12.) gegen 12 Uhr mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf der Landstraße 1124 von Kirchberg an der Murr kommend in Richtung Aspach-Großaspach unterwegs, als sie im Bereich einer Kurvenkombination auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Ihr Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Die 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.