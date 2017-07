Aspach Heimspiel: Andrea Berg in ausverkaufter Arena

Mehr als 15 000 Besucher strömten am Freitag ins Stadion in der Fauthenau. Auch heute erwartet die Schlagersängerin wieder ein volles Haus bei ihrem zweiten und letzten Heimspiel, die zum vierten Mal in Folge die 30 000-Zuschauer-Marke geknackt haben. Das Heimspiel ist auch ein Jubiläum: Vor 25 Jahren hat Andrea Berg ihr erstes Album „Du bist frei“ veröffentlicht. Beim Frühschoppen am Sonntagmorgen wird die imposante Styropor-Kulisse mit dem Drachen „Spinnst du!“ zersägt und in Einzelteilen für einen guten Zweck verkauft.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.