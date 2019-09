Aspach Investor soll frisches Geld für Comtech bringen

Das noch junge Aspacher Unternehmen hat seinen Online-Shop im Frühjahr 2004 ins Leben gerufen. Neben dem Firmensitz in der Talstraße in Aspach ist Comtech in Bremen und Braunschweig mit Zweigstellen vertreten. Seit 2015 gehört das Unternehmen zur Komplett-Group, einem großen norwegischen Online-Versandhändler für Elektronikprodukte.

Das sind die Ursachen für die aktuelle Schieflage

„Wir gehen stark davon aus, dass der Betrieb über den Oktober hinaus sichergestellt werden kann“, führt Schorlemmer weiter aus. Ziel sei es, möglichst alle Arbeitsplätze zu erhalten. Derzeit sei aber noch nichts spruchreif, dafür sei es noch viel zu früh. Das förmliche Insolvenzverfahren werde voraussichtlich Anfang November eröffnet.

Verschiedene Ursachen für die aktuelle Schieflage hat der Insolvenzverwalter identifiziert: Zum einen nennt Haffa den durch Vergleichsportale und Online-Marktplätze höchst transparenten Markt, der einen starken Preisdruck erzeuge und dabei kaum noch Wachstum zeige, sodass die Gewinnspanne sehr schmal geworden ist. Gleichzeitig sei der Online-Shop nicht optimal aufgestellt. Als Hindernis für die geschäftliche Entwicklung hätten zudem „Uneinigkeiten zwischen den Gesellschaftern“ gewirkt. Haffa will deshalb zunächst einmal den Geschäftsbetrieb wieder, wie er sagt, in ruhiges Fahrwasser lenken.

Sponsoring im Fußballbereich

Comtech handelt mit Markenprodukten aus den Bereichen Computer, Smartphones, Haushaltswaren, Werkzeug, Foto, Fernsehen und Multimedia. Damit erzielte das Unternehmen über geraume Zeit hinweg einen rasanten Höhenflug. Im Jahr 2010 gab es beispielsweise ein Umsatzplus von 40 Prozent auf 64 Millionen Euro. Das früher in Backnang ansässige Unternehmen profitierte dabei unter anderem von einer stark gestiegenen Nachfrage nach mobilen Systemen, Smartphones und E-Book-Readern sowie Tablet-PCs.

Zudem steigerte Comtech seinen Bekanntheitsgrad in der Region durch sein Sponsoring im Fußballbereich. So führte dann die neu erbaute Sportarena in Aspach Comtech ab 2011 bis ins Jahr 2014 in ihrem Namen.

In die Schlagzeilen geriet das Unternehmen aber auch, als es von der Wettbewerbszentrale wegen der Gebühren für seine 0180-Servicenummer verklagt wurde. Das Musterverfahren landete beim Europäischen Gerichtshof, der 2017 entschied, dass die Kosten für den Anruf bei einer 0180-Service-Hotline den üblichen Festnetz- oder Mobilfunktarif nicht übersteigen dürfen.