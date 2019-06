Aspach Kripoeinsatz auf Parkplatz bei der Mechatronik Arena

Am späten Dienstagabend waren Polizei und Feuerwehr in Großaspach auf einem Parkplatz zwischen Tennisclub und Arena im Einsatz. Dem Betrachter bot sich ein gespenstisches Bild, das Schlimmeres vermuten lies: ein polnischer Pkw stand etwas eingestaubt alleine dort, während Kripobeamte in weißen Overalls den Inhalt des Wagens gründlich untersuchten und dokumentierten, während die Feuerwehr die Szenerie ausleuchtete. Nähere Informationen, außer das "eine Person gesucht werde", so der Polizeiführer vom Dienst, war in der Nacht nicht zu erfahren. Es wird nachberichtet.