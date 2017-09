Aspach Nachfolgendes Auto übersehen

Aspach.

Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Dieselstraße direkt hinter einem Fiat. Für den 25-Jährigen hatte es den Anschein, als ob der vorausfahrende 34-jährige Autofahrer nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte und so fuhr er rechts am Fiat vorbei.