Aspach Person nach schwerem Unfall in Fahrzeug eingeklemmt

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer hatte aus der Heilbronner Straße auf die Landesstraße fahren wollen. Er übersah dabei einen Ford, der in Richtung Backnang unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der 31-jährige Ford-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem er befreit wurde, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Polizei, Rettungdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.