Aspach/Westhausen DJ Bobo und Andrea Berg: Was läuft da?

Ihr enges und eingespieltes Team ist auch bei den Proben dabei: Nicht nur die sechsköpfige Band stärkt Andrea Berg. Dazu gehören auch Onkel Peter, genannt Pitti, Tante Gerda, Tourmanager Johannes „Hansi“ Möllering und ihr Team von Bergrecords. Und eben: DJ Bobo. Er unterstützt die Sängerin bei der Konzeption der Shows, kümmert sich um die Umsetzung und dann, während der Konzerte, um den reibungslosen choreografischen Ablauf.

Eine Reise durch vier verschiedene Themenwelten

Scheinwerfer, Kabel, Technik, schwarze Wände, ein Flügel, der Bühnensteg nur mit Klebeband am Boden simuliert: Was bei den Proben einen kleinen Vorgeschmack auf die Show geben soll, wird in den Konzerthallen in einer großen Dimension zu sehen sein. Andrea Berg sprudelt förmlich aus sich heraus, als sie die Show beschreibt: „Wir nehmen die Konzertbesucher auf eine Reise durch vier verschiedene Themenwelten mit. Dabei schlüpfe ich sozusagen von Schlüsselloch zu Schlüsselloch.“

Visuell wolle sie ihr Publikum mitnehmen und durch ihre Musik noch tiefer in die Fantasie eintauchen lassen. Dabei gehe es durch einen Zauberwald, durch eine dramatische Welt, durch eine romantische Sternenträumerwelt und durch eine „spektakuläre Welt der unendlichen Weiten“.

Die Fans sollen bei der Bühnenshow träumen und feiern können

„Die Fans sollen einerseits träumen, andererseits feiern. Das Konzert wird eine bunte Mischung“, so die 53-Jährige. Und sie fügt hinzu: „Ich lebe meine Fantasie aus und nehme alle mit. Je bunter und bescheuerter, umso besser.“ Was die Leute über sie denken, habe sich die Sängerin früher mehr zu Herzen genommen als heute, sagt sie. „Ich kann es ja eh nicht ändern.“ Nicht umsonst heiße ihre Zeile in dem Titel Mosaik: „Ich bin frei, ohne Wenn und Aber, pfeif auf das Gezeter und Gelaber.“

Mosaik – der Titel des Albums und der Tour – sei die Essenz ihrer Musik der vergangenen Jahre und spiegle sich im Bühnenbild wider. Berg: „Das Amulett des Albumcovers wird ein Teil der Bühne sein, quasi die Insel am Ende des Stegs.“ Und die Künstlerin verrät ein weiteres Detail: Auf dem beleuchteten Amulett werde jenes große Bett mit Luftballons stehen, das man von den Bildern zum Titel „Die geheimen Träumer“ kenne. „Das Bett wird zu Konzertbeginn im Mittelpunkt stehen und am Ende des Konzerts. Damit entlasse ich das Publikum dann in die Nacht.“

Viel Herzblut steckt in den Kostümen

Fünf neue Lieder hat Andrea Berg aufgenommen, die auf der limitierten „Mosaik Gold-Edition“-Ausgabe, die am 1. November erscheint, zu hören sein werden. Einen Song davon – Neonlicht – wird sie auch bei den Konzerten singen: „Das Lied ist modern-dramatisch. Es kann sein, dass die Leute sagen: Jetzt spinnt sie total, aber geil!“ Andrea Berg lacht und nimmt es gelassen.

Wie bei all ihren Konzerten und Alben steckt Andrea Berg noch viel mehr in ihre Shows als ihre pure Text- und Gesangsleidenschaft: Viel Herzblut der Sängerin ist diesmal wieder in den Kostümen verarbeitet. „Ich habe geschnitten, genäht, geklebt und besprüht“, berichtet die 53-Jährige. Für Pianist Franky hat sie beispielsweise eine Weste genäht, mit verspielten blau-grünen Knöpfen und Pfauenfedern verziert. So hätten all ihre Bandmitglieder ein persönliches Kostüm erhalten, um einen individuellen und eigenen Charakter in der Märchenwelt darstellen zu können. „Auch der kraftgebende Uhu wird eine Rolle spielen“, verrät Andrea Berg.

Nach Tour-Auftakt in Stuttgart besinnliche Adventszeit in Aspach

Mehr als vier Monate wird die Künstlerin ab Januar unterwegs sein, fast 40 Konzerte absolvieren. Sie schwärmt von allen Orten, in denen sie auftreten wird. Jede Stadt habe ihren besonderen Reiz, jedes Publikum sei anders. Loslegen und Abfeiern – das machen besonders die Kölner: „Die springen ab dem ersten Moment aus der Torte.“

Das sei nicht die Stärke des schwäbischen Publikums: „Am Anfang sind die Stuttgarter etwas zurückhaltend, aber am Ende schaffe ich es immer wieder, sie aus der Reserve zu locken“, schmunzelt die gebürtige Krefelderin, und sie weiß genau, wie das geht, schließlich ist sie mit einem eingefleischten Schwaben verheiratet.

Für den Tourauftakt im November habe man sich bewusst für Stuttgart entschieden. Danach soll erst noch mal besinnliche Ruhe einkehren, bevor es dann in die Vollen geht. Die Advents- und Weihnachtszeit wird Andrea Berg mit ihren Lieben in Aspach genießen und ihrer Tour entgegenfiebern.